Lopetegui promete Real Madrid com time competitivo e com 'ideias claras'

Após perder Cristiano Ronaldo e sem anunciar reforços de peso, o novo técnico do Real Madrid, Julen Lopetegui, veio a público nesta segunda-feira para tranquilizar a fanática torcida madrilenha. Em sua primeira entrevista após a apresentação oficial, ele prometeu "um time competitivo" e "ideias claras" de futebol no clube.

"Tenho um elenco muito bom e preparado para enfrentar todas as metas, com a máxima garantia. Estou convencido de que veremos uma equipe competitiva e com as ideias claras", declarou o treinador, que ainda não tem um substituto para Cristiano Ronaldo. O clube, porém, segue na busca por reforços.

A janela de transferências internacionais está aberta desde o dia 1º de julho. O brasileiro Vinícius Junior se apresentou nesta segunda e já participa dos exames de pré-temporada. Mas o atacante ainda não sabe se terá alguma oportunidade na equipe. O Real é alvo de rumores acerca de reforços, como o atacante Harry Kane, do Tottenham.

"Vim para o melhor clube do mundo e o que enfrenta a maior exigência no mundo. Estou convencido de estar à altura desta exigência e temos que começar a trabalhar em busca do primeiro título", afirmou o treinador, referindo-se à disputa da Supercopa da Europa, no dia 15 de agosto, em Tallin, na Estônia, contra o Atlético de Madrid.

Sem mencionar metas mais claras para a equipe, que é a atual tricampeã da Liga dos Campeões, Lopetegui pregou evolução constante do time. "Todos podemos melhorar permanentemente. É um estado fantástico para qualquer profissional querer ser melhor jogador, melhor treinador e melhor equipe."

O treinador assumiu o Real Madrid no lugar de Zinedine Zidane, que surpreendeu ao deixar o clube após a conquista da Liga dos Campeões. Mesmo ainda tendo tempo de contrato com o clube, o francês decidiu ir embora. Para o seu lugar, o Real contratou Lopetegui, que estava no comando da seleção espanhola.

A contratação causou ruídos e atritos dentro da própria seleção porque Lopetegui havia acabado de renovar seu contrato com a Real Federação Espanhola de Futebol. Diante do anúncio do Real, a entidade se mostrou irritada e decidiu pela demissão do técnico a dois dias da estreia da Espanha na Copa do Mundo da Rússia.