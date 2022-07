López e Merentiel reforçam ataque do Palmeiras em julho; Endrick vive expectativa do 1º contrato

Líder do Campeonato Brasileiro e com a classificação encaminhada para as quartas de final da Libertadores, Abel Ferreira ainda poderá contar com reforços para o ataque do Palmeiras. A partir de julho, o clube poderá utilizar os atacantes Miguel Merentiel e José Manuel López, novas contratações, enquanto Endrick, jovem promessa das categorias de base do alviverde, assina seu primeiro contrato profissional.

Contratados no meio do ano, junto ao Defensa y Justicia e Lanús, respectivamente, Merentiel e López já participam das sessões de treinamento do time. Entretanto, precisam aguardar até o dia 18 deste mês para fazerem sua estreia, data em que os clubes brasileiros poderão inscrever novos atletas nas competições. Assim que estiverem regularizados, a tendência é que Abel Ferreira passe a utilizá-los na rotação da equipe, viva em todos os campeonatos e com jogos decisivos à frente.

Revelado pelo Peñarol, Merentiel jogou pelo El Tanque, ainda no Uruguai, antes de iniciar uma passagem pela Espanha, onde jogou por Lorca e Valência Mestalla. Ele será o 22ª uruguaio a vestir a camisa do Palmeiras. No atual elenco, terá a companhia do compatriota Piquerez. O atacante cruzou o caminho do time alviverde na condição de adversário pelas oitavas de final da Libertadores de 2019, quando jogava pelo Godoy Cruz. Na ocasião, foi eliminado após uma goleada por 4 a 0 a favor dos palmeirenses e um empate por 2 a 2. Mais tarde, em 2021, já no Defensa y Justicia, entrou no segundo tempo da decisão da Recopa, vencida nos pênaltis pela equipe argentina.

Por sua vez, Manuel López chegou a pedido do técnico Abel Ferreira. Na última temporada, ele marcou 14 gols em 37 jogos e vinha sendo titular até o começo das negociações com o Palmeiras. Com 1,88 de altura e com boa capacidade técnica, a promessa argentina era observada pelo setor de análise alviverde desde o início da temporada.

Recém-campeão da Copa do Brasil sub-17, Endrick, de apenas 15 anos, é alvo de expectativa da torcida palmeirense. A partir do dia 21 de julho, quando completar 16 anos e assinar seu primeiro contrato profissional, o atacante poderá ser inscrito pela comissão técnica para o restante das competições na temporada: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Endrick chama a atenção desde muito cedo nas categorias de base, sendo observado por clube do exterior, como o Real Madrid. Em janeiro, foi um dos destaques da campanha do Palmeiras no primeiro título do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dos sete jogos disputados, marcou seis gols durante a campanha vitoriosa. Agora, o jovem passa pela expectativa de integrar a equipe profissional do clube nos treinamentos, mas Abel Ferreira não deve utilizar a promessa palmeirense ainda esse ano, que deverá disputar jogos pelo sub-20.

Confira o calendário do Palmeiras:

02/07 - Palmeiras x Athletico Paranaense, 21h (Campeonato Brasileiro)

06/07 - Palmeiras x Cerro Porteño, 19h15 (Libertadores)

10/07 - Fortaleza x Palmeiras, 18h (Campeonato Brasileiro)

14/07 - Palmeiras x São Paulo, 20h (Copa do Brasil)