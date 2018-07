Lorenzo lidera e Ducati faz dobradinha nos treinos livres da MotoGP na Alemanha

O espanhol Jorge Lorenzo fechou na liderança o primeiro dia de treinos da etapa alemã da MotoGP. O piloto da Ducati anotou o tempo de 1min20s885 para cravar a melhor marca nos dois treinos livres desta sexta-feira, no circuito de Sachsenring, na Alemanha. O italiano Danilo Petrucci fez o segundo melhor tempo, completando a dobradinha de competidores com motos com motores da Ducati.

+ Dani Pedrosa anuncia que se aposentará da MotoGP ao término da temporada

+ Felipe Massa é confirmado na Corrida do Milhão da Stock Car

Apenas 0s257 separaram os dois pilotos da mesma equipe no resultado final das duas sessões. Lorenzo é o sétimo colocado no campeonato e Petrucci, da Pramac Ducati, vem logo na sequência, na oitava posição.

O bom desempenho da Ducati deu o tom nos treinos e não ficou limitado às duas primeiras posições. O italiano Andrea Dovizioso também teve bom desempenho e terminou com o quarto melhor tempo, com 1min21s309, à frente do espanhol Marc Márquez, da Honda. A terceira posição do dia ficou com o também italiano Andrea Iannone, da Suzuki, com o tempo de 1min21s204.

Líder do Mundial, com 140 pontos, 41 a mais que o vice-líder Valentino Rossi, Márquez passou a maior parte da sessão no topo da tabela, mas viu o cenário mudar nas últimas voltas da atividade e encerrou o dia na quinta posição, com a marca de 1min21s349.

Maverick Viñales teve a melhor performance entre os pilotos da Yamaha. O espanhol, terceiro colocado do campeonato, fez o sexto melhor tempo, à frente do japonês Takaaki Nakagami, do australiano Jack Miller, do britânico Cal Crutchlow e do espanhol Álvaro Bautista, que completaram o Top 10. O vice-líder do Mundial, Valentino Rossi, ficou apenas na 17ª posição.

Sob um sol forte e temperaturas elevadas, o treino desta tarde ficou marcado por um forte acidente do finlandês Mika Kallio. O piloto da KTM caiu na curva 8 e atingiu o air-fence (barreira de ar colocada logo à frente de uma outra, de pneus), mas não sofreu o impacto da batida e passa bem após ser levado ao centro médico.

Os pilotos voltarão a acelerar no circuito alemão neste sábado para mais dois treinos livres, marcados para às 4h55 e 8h30 (de Brasília), respectivamente, pouco antes da sessão classificatória para o grid, que começa às 9h10. A largada para a corrida de domingo será às 9 horas (de Brasília).