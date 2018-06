Loss aposta na conversa para definir o Corinthians diante do Vitória

Com apenas dois dias de preparação entre o jogo com o Santos e o duelo com o Vitória, o técnico Osmar Loss decidiu não levar os titulares para o gramado do CT Joaquim Grava nesta sexta-feira e vai apostar na conversa para definir o time do Corinthians que encara a equipe baiana, neste sábado, às 21h, na Arena.

Os titulares do clássico com o Santos mais uma vez fizeram trabalho na academia e não foram para o campo nesta sexta-feira. O treinador tem oito desfalques para a partida. Cássio, Fagner, Balbuena e Romero defendem suas seleções nacionais, enquanto Renê Júnior, Ralf, Jadson e Clayson estão machucados.

A tendência é que o técnico mantenha Roger na equipe, escale Mateus Vital na posição de Romero e Pedro Henrique no lugar de Balbuena. Assim, o time deve ir a campo com: Walter; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Pedrinho, Rodriguinho e Mateus Vital; Roger.

O zagueiro Pedro Henrique, uma das novidades da equipe, destacou a dificuldade do Corinthians para lidar com os desfalques, mas garantiu que os reservas podem dar conta do recado.

"Substituir o Balbuena é sempre difícil, por ele vir fazendo grandes temporadas no Corinthians. Mas eu estou preparado, treinando, focado. Demonstrei isso nos jogos em que pude atuar. Tem jogadores de qualidade aqui que podem suprir as ausências, como foi do Cássio com o Walter", comentou o defensor.

Veja a lista dos relacionados do Corinthians para a partida contra o Vitória:

Goleiros: Walter e Caíque França

Laterais: Mantuan, Sidcley e Mantuan

Zagueiros: Henrique, Pedro Henrique, Marllon e Léo Santos

Meia: Rodriguinho, Pedrinho, Mateus Vital, Marquinhos Gabriel e Thiaguinho

Atacantes: Roger, Kazim, Emerson Sheik, Júnior Dutra, Matheus Matias e Bruno Xavier