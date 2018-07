Loss aprova intertemporada do Corinthians: 'O time sai muito mais fortalecido'

O técnico Osmar Loss comemorou a produção apresentada pelo Corinthians nesta intertemporada, concluída durante a paralisação de competições no Brasil e na América do Sul por causa da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, a equipe comandada pelo treinador empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro, na Arena Corinthians, em São Paulo.

"O time sai muito mais fortalecido. A pausa realmente foi boa para a gente readquirir a confiança, o olhar leve. Certamente, a torcida também sai dessa forma. Agora, precisamos traduzir isso nos jogos que valem três pontos e que vão ter classificações em disputa", disse o treinador em coletiva de imprensa após o jogo.

O empate rendeu ao Corinthians a conquista do Troféu Palhinha, torneio amistoso criado para homenagear o ex-jogador, que brilhou nos dois clubes na década de 1970. No dia 4, o time paulista venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela partida de ida da competição.

"A avaliação desse período de treinamentos é muito positiva, independente de olhar para os resultados que os jogos apresentaram. A gente conseguiu mostrar as ideias, os atletas têm cumprido o que mostramos como ideia de equipe. Isso mostra que eles assimilaram o que passamos para eles", continuou Osmar Loss, que também comandou o Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, na Arena Corinthians, em São Paulo, em amistoso disputado no último domingo.

Na próxima quarta-feira, às 21h45, o Corinthians voltará a fazer um jogo oficial, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, em casa. A equipe paulista está em décimo lugar na tabela de classificação, com 16 pontos ganhos.