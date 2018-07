Loss celebra vitória do Corinthians em amistoso: 'A gente ganha confiança'

O triunfo do Corinthians no amistoso diante do Cruzeiro, na última quarta-feira, no Mineirão, deixou o técnico Osmar Loss bastante satisfeito. Afinal, o treinador viveu um início complicado à frente da equipe e, agora, espera que seus jogadores ganhem confiança com o 2 a 0 sobre o time celeste para o restante da temporada.

+ Loss faz 43 anos e diz almejar 'títulos e vitórias' para presentear corintianos

+ Com Corinthians, NBB deverá ter 15 equipes e vai começar em 13 de outubro

"Sempre deixei muito claro que o rendimento é o que proporciona os bons resultados. Hoje, em boa parte do jogo, o Cruzeiro teve volume e superioridade. Mas uma característica que foi muito marcante da equipe em 2017 foi saber sofrer, e hoje a gente soube sofrer. Com o resultado, a gente ganha confiança, sedimenta o trabalho e mostramos que temos um grupo, porque cada equipe ganhou um tempo. Isso é muito importante para o nosso ambiente", avaliou.

Loss assumiu o Corinthians em maio, após a saída de Fábio Carille para o futebol da Arábia Saudita. Em sete partidas oficiais, porém, teve apenas uma vitória, com quatro derrotas e dois empates. Nesta pausa no calendário brasileiro para a Copa do Mundo, porém, o treinador teve tempo para trabalhar a equipe e gostou do que viu diante do Cruzeiro.

"Eu gostei! Acho que a gente oscilou ainda no decorrer do primeiro tempo, sentimos um pouco do cansaço nos últimos dez minutos. A gente se comportou e se posicionou muito bem, controlamos as linhas de passe. O Cruzeiro só conseguia chegar pelo lado, com cruzamentos. Temos que evoluir em algumas coisas, em especial na transição. Mas fico satisfeito de ver o nível de concentração para tirar proveito e fazer o primeiro gol. O Walter foi extremamente feliz, Clayson e Romero, também. É prova que estamos com uma vivacidade boa, isso pode ser positivo no decorrer da temporada", disse.

Romero e Pedro Henrique foram os responsáveis por marcar na quarta-feira. Agora, o Corinthians se prepara para o amistoso diante do Grêmio, que acontecerá no domingo, às 11 horas, na Arena em Itaquera. O próximo jogo oficial da equipe será no dia 18 de julho, contra o Botafogo, também em casa, pelo Brasileirão.