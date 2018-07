Loss confirma Pedrinho entre titulares e define Corinthians para encarar o Vasco

O técnico Osmar Loss comandou neste sábado no CT do Brasiliense, na capital federal, o último treino do Corinthians antes do duelo contra o Vasco no domingo, às 11 horas, no estádio Mané Garrincha, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador realizou um trabalho tático e confirmou a equipe que entrará em campo com duas mudanças em relação ao time que venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na quarta-feira. A principal novidade será a presença do atacante Pedrinho na vaga de Jonathas, que deixou a última partida com uma lesão muscular.

A outra mudança será na zaga. Pedro Henrique, recuperado de um problema na coxa esquerda, retoma a posição de titular no lugar de Léo Santos. O restante da equipe será a mesma da rodada anterior. O Corinthians entrará em campo com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Pedrinho, Jadson, Romero e Clayson.

O treino deste sábado foi aberto para os torcedores e acompanhado por cerca de cem pessoas. Para a partida, o time alvinegro continua com quatro desfalques. Além de Jonathas, Roger se recupera de entorse no tornozelo esquerdo, Mantuan (problema muscular), Renê Júnior (lesão no joelho esquerdo) e Ralf está em fase final de um tratamento na panturrilha esquerda.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Caique, Cássio e Walter.

Laterais - Carlos Augusto, Danilo Avelar e Fagner.

Zagueiros - Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique e Marllon.

Volantes - Douglas, Gabriel e Paulo Roberto.

Meias - Danilo, Jadson, Marquinhos Gabriel, Mateus Vital e Pedrinho.

Atacantes - Clayson, Emerson, Matheus e Romero.