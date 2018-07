Loss diz que Corinthians vai lutar por títulos e vê time melhor após a Copa do Mundo

O técnico Osmar Loss mostra confiança com o Corinthians após a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. Na opinião do treinador, apesar das mudanças no elenco, o time está melhor e irá brigar por título nesta temporada.

"Falei desde o início que vamos lutar pelos títulos. Estamos vivos em três competições (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores). Vamos lutar, nos colocar no patamar de cima no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores e vamos brigar de igual para igual com os outros", prometeu o comandante alvinegro.

Em relação ao período sem jogos, o treinador acreditar que paralisação e os amistosos (contra Cruzeiro e Grêmio) serviram para aumentar a confiança do elenco para a sequência da temporada. "Foram 17 dias de trabalho e nossa resposta foi muito positiva. Readquirimos forma, confiança, qualidade e entendimento do jogo. Não dá para falar se estarmos 60%, 70% ou 80% da nossa capacidade, mas estamos muito melhores do que antes da parada", assegurou.

As saídas de Balbuena, Maycon e Sidcley, titulares absolutos, não vão mexer no esquema tático, de acordo com Loss. Ele aproveitou a paralisação do campeonato para treinar e reforçar a armação do time com centroavante. No momento, Roger é quem atua na posição.

"Não é um Corinthians muito diferente. A gente procura explorar a fase de transição do jogo, ofensiva e defensiva e estamos tentando tornar o Corinthians um pouco mais agressivo nestes dois momentos. Claro que depende do adversário e do jogo, mas o estilo não muda muito", afirmou.