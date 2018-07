Loss minimiza pressão e diz Pedrinho é reserva por questão tática no Corinthians

Embora o protagonista da vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Cruzeiro tenha sido Romero, o atacante Pedrinho também deixou a Arena Corinthians como um dos melhores em campo, embora tenha começado a partida no banco de reservas. Ao final do jogo, o técnico Osmar Loss comentou sobre o momento do jogador e disse que ele deixou a equipe por uma opção tática.

"Ele pode jogar os 90 minutos, mas é uma questão tática e escolhas que nós fizemos. Vamos ver depois da recuperação de todos. Assim como o Pedrinho foi bem, o Jadson foi bem e o Danilo Avelar foi bem também. Todos foram bem. E quando a gente fala só do Pedrinho, parece que quer criar uma situação que não tem", disse o comandante corintiano.

O atacante adota o mesmo discurso de quando era titular, sob o comando de Fábio Carille. "Fico feliz em todo o momento que eu entro, consigo ajudar a equipe e, às vezes, mudar o estilo de jogo. A gente quer ser titular e mostrar, mas se eu falar que quero jogar, estarei desrespeitando os meus companheiros", disse.

Pedrinho entrou no decorrer do primeiro tempo, no lugar de Jonathas, que saiu machucado, com dores na coxa direita. O atacante passará por exames nesta quinta-feira para saber a gravidade da lesão.

Próximos jogos do Corinthians

Domingo, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Copa do Brasil)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)