Loss nega pressão, mas quer vitória para ter tranquilidade no Corinthians

Após duas derrotas em seus dois primeiros jogos no comando do Corinthians, o técnico Osmar Loss espera por um resultado positivo diante do América-MG, às 18h, nesta quinta-feira, na Arena, para afastar qualquer ameaça de pressão sob o seu trabalho.

“Acho que não tem uma perda de confiança. São dois resultados que não são o que o Corinthians vem apresentando nos últimos anos. Uma vitória é importante para dar mais tranquilidade para trabalhar. Tranquilidade pelo resultado e para a torcida se sentir mais alegre”, disse o treinador, em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

O treinador destacou ainda para a necessidade de existir uma avaliação em cima do desempenho da equipe e não apenas nos resultados. “Temos uma cultura no Brasil que acho que deveria ser mudada. Resultado são fundamentais para as conquistas, mas tinha que ser analisado desempenho e dia a dia”, comentou.

O comandante corintiano ainda comentou sobre o retorno do atacante Pedrinho ao time titular. O jogador foi poupado na partida contra o Internacional e Loss havia dito que se ele não tivesse condições de atuar por 90 minutos, deveria ficar no banco de reservas.

Nesta quarta-feira, porém, elogiou o físico do atacante e deu a entender que ele deve ser mantido na equipe a partir de agora. “Ele vem evoluindo muito na questão física. A prova é que se tornou titular da equipe. As substituições são por valor técnico e não físico. Muitas vezes a gente pensa que a condição física por atrapalhar o técnico, são coisas conjuntas, mas a cada dia que passa ele vem se tornando o jogador mais preparado que a gente acredita que ele será”, comentou.