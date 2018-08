Loss perde Gabriel e ganha Ralf para o jogo da volta contra o Colo-Colo

O técnico Osmar Loss não poderá contar com o volante Gabriel, expulso após uma entrada dura em Carmona, para o jogo de volta do Corinthians nas oitavas de final da Copa Libertadores, diante do Colo-Colo. Por outro lado, Ralf deverá estar em condições e ser o substituto na partida que será realizada no dia 29, na Arena Corinthians.

Ralf, inclusive, poderia já estar no banco de reservas no Chile, mas tanto ele como a comissão técnica entenderam que era melhor aguardar mais um pouco antes dele voltar a ser utilizado depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda.

"O Ralf está em um processo de recuperação, mas tanto a nossa avaliação quanto a dele era de um jogador que não estava seguro. Não é com vinte minutos do final do jogo que vai entrar. A avaliação do atleta é fundamental e junto com a gente vimos que tem que prolongar o tempo de recuperação dele", explicou Loss.

Antes do Colo-Colo, o Corinthians precisará voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, o time enfrenta a Chapecoense, às 16h, na Arena Condá. Para essa partida, o desfalque será Pedro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Léo Santos, que entrou contra o Colo-Colo improvisado como volante, deve ser o eleito para atuar ao lado de Henrique.