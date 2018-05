Loss reencontra o Inter para manter foco no objetivo de seu antecessor

Osmar Loss faz sua estreia no Campeonato Brasileiro como técnico do Corinthians diante de um adversário bem conhecido para ele. No Internacional, o treinador trabalhou durante 15 anos até sair e rodar por outros clubes e chegar ao time alvinegro, em 2013. Vencer o rival gaúcho fará com que o objetivo de Fábio Carille, seu antecessor, continue vivo.

+ Por condição de física, Loss pode mandar Pedrinho para o banco

+ Após ‘sentir a derrota’, Paulo Roberto promete correr por Loss no Corinthians

Carille, novo técnico do Al-Wehda, projetou chegar na paralisação da Copa do Mundo com o Corinthians entre os primeiros colocados. O time iniciou a rodada em terceiro e um tropeço, por causa da proximidade dos outros clubes, pode fazer com que a equipe caia na tabela.

O novo comandante corintiano estreou com o pé esquerdo como treinador. O Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Millonarios, na quinta-feira, mas o resultado não chega a criar nenhum problema para ele, já que o time garantiu a primeira colocação na Libertadores. Além disso, a atuação da equipe foi boa, o que lhe deu maior confiança para o jogo deste domingo.

Sem tempo para treinar, Loss vai manter o trabalho que Fábio Carille estava fazendo. Não deve promover grandes alterações táticas, pelo menos até a Copa do Mundo. Para o duelo com os gaúchos, o treinador decidiu escalar pensando mais na questão física e por isso deu folga para alguns atletas que estava mais desgastados.

Desfalque certo é o volante Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Paulo Roberto ganha uma oportunidade, na cidade em que fez seu melhor jogo com a camisa do Corinthians até aqui.

No ano passado, ele entrou no lugar de Fagner diante do Grêmio e teve grande atuação, com direito a um drible desconcertante no zagueiro Pedro Geromel, convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.

Outro fato curioso é que o Corinthians vai enfrentar pela primeira vez o lateral Zeca depois de “quase” ter anunciado o jogador em sua página no Twitter. O clube chegou a postar uma mensagem bem-humorada, em que dava a entender o acerto com o jogador, mas o acordo nunca foi sacramentado.

FICHA TÉCNICA

Internacional: Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Klaus e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, William Pottker, Patrick e Lucca; Leandro Damião.

Técnico: Odair Hellmann.

Corinthians: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Paulo Roberto e Maycon; Mateus Vital, Jadson, Rodriguinho e Romero;

Técnico: Osmar Loss.

Juiz: Pericles Bassols (PE).

Local: Beira-Rio.

Horário: 16h.