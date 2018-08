Loss relaciona 30 para 2 duelos com a Chapecoense e deve poupar vários titulares

Depois de comandar neste sábado o último treino visando o jogo contra a Chapecoense, no domingo, às 16 horas, na Arena Condá, o técnico Osmar Loss relacionou um grupo de 30 jogadores do Corinthians para viajar até Chapecó, sendo que o time travará dois duelos contra a equipe catarinense em apenas quatro dias. O primeiro deles será pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o segundo, marcado para quarta-feira, será o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, também em Santa Catarina.

Nesta lista de 30 atletas, destaque para as presenças confirmadas do zagueiro Henrique e do volante Douglas, que eram dúvidas depois de saírem da partida da última quarta contra o Colo-Colo, no Chile, pela Copa Libertadores, com dores no pé direito e nas costas, respectivamente. Já o volante Ralf e o atacante Jonathas, recuperados de lesões, voltaram a ser relacionados.

Outra grande novidade nesta listagem de Loss foi o zagueiro Vilson, que vinha lutando contra uma série de lesões e não era convocado para um jogo há mais de um ano. Já o zagueiro Pedro Henrique figura neste grupo de 30 nomes, mas não poderá atuar neste domingo por estar suspenso, mas está confirmado para o duelo de volta da Copa do Brasil.

Situação inversa vivem o meia Rodrigo Figueiredo e os atacantes Roger e Matheus Matias, que estão à disposição para atuar neste domingo, mas estão fora da partida de quarta-feira por já terem defendido outras equipes nesta edição da Copa do Brasil - o regulamento proíbe que um jogador atue por dois times em uma mesma edição do torneio.

Pelo que treinou nos últimos dias, Loss deve mandar o Corinthians a campo neste domingo com um time repleto de reservas, provavelmente apenas com o goleiro Cássio e o volante Gabriel da equipe considerada titular entre os escalados.

Uma formação provável para este domingo teria Cássio; Mantuan, Marllon, Léo Santos e Carlos; Gabriel e Araos; Marquinhos Gabriel, Mateus Vital e Emerson Sheik; Roger.

Por causa da sequência de dois jogos com a Chapecoense, o elenco corintiano ficará seis dias em Chapecó, sendo que os treinos do time no período serão realizados no próprio CT da equipe catarinense, em horários diferentes aos da agenda do time local.

Confira os 30 jogadores relacionados para as duas partidas com a Chapecoense:

Goleiros: Cássio, Caique e Walter;

Laterais: Fagner, Danilo Avelar, Carlos Augusto e Mantuan;

Zagueiros: Pedro Henrique*, Henrique, Marllon, Léo Santos e Vilson;

Volantes: Gabriel, Ralf, Paulo Roberto, Douglas e Thiaguinho;

Meias: Marquinhos Gabriel, Ángelo Araos, Jadson, Danilo, Pedrinho, Rodrigo Figueiredo** e Mateus Vital;

Atacantes: Clayson, Ángel Romero, Emerson Sheik, Roger**, Jonathas e Matheus Matias**.

*Suspenso pelo terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro

**Não inscritos na Copa do Brasil pois já jogaram por outros clubes