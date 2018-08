Loss tem problemas para escalar o Corinthians para duelo com o Grêmio

O Corinthians fará seu único treino antes da partida contra o Grêmio, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, na tarde desta sexta-feira, após garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E o técnico Osmar Loss tem alguns problemas para escalar a equipe para o duelo na Arena em Itaquera.

O principal deles é o meia Pedrinho, que seria titular em Chapecó na quarta-feira, mas sentiu dores no tornozelo direito e foi cortado do duelo decisivo. Ele será submetido a alguns exames para ver a gravidade da lesão e a evolução no tratamento, mas tudo indica que ele não terá condições de atuar.

Outra dúvida é o volante Douglas, que tomou uma pancada no joelho diante da Chapecoense e está com muitas dores na região. Segundo o departamento médico do Corinthians, não foi constatada lesão na perna esquerda do meio-campista, mas caso não treine nesta sexta-feira poderá ser preservado para enfrentar o Grêmio.

Quem também ficará fora é o goleiro Cássio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Apesar dos problemas, o técnico Osmar Loss quer aproveitar o embalo da classificação em Santa Catarina para vencer no Brasileirão. "A gente espera se fortalecer. Estamos focados para recuperar os pontos que deixamos em Chapecó no domingo nas próximas rodadas", avisou o comandante.