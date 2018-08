Loss vê início de jogo espetacular e cobra ajustes no Corinthians

O técnico Osmar Loss está aliviado. A terceira vitória consecutiva lhe deu maior tranquilidade para trabalhar sem a pressão de estar ameaçado ou de ainda criar desconfiança na torcida. Seguro, o treinador destaca a evolução da equipe nos últimos jogos, mas admite que ainda há pontos para melhorar.

+ Diretor diz que pode fazer novas contratações e descarta Adriano Imperador

+ Pedrinho revela promessa e cobra Romero após vitória do Corinthians

+ Romero brilha mais uma vez e Corinthians derrota a Chapecoense

"Tem muita coisa para ajustar ainda e o futebol pode melhorar muito. À medida que a gente possa treinar e estudar, podemos crescer muito. Precisamos encurtar mais, trabalhar em 25, 30 metros. Eu queria ver a equipe do Corinthians todos andando juntos ao mesmo tempo, usando a mesma faixa para defender e atacar. Isso precisa de rotatividade de treinos, jogos, mas estamos evoluindo bem", comemorou o treinador.

Na partida contra a Chapecoense, o Corinthians teve um início arrasador e logo aos cinco minutos já abriu o placar com gol de Romero e foi só. A impressão era de que a vitória seria mais tranquila e Loss acredita que o motivo do placar apertado se dá mais por méritos do adversário.

"Acho que a gente fez um início de jogo espetacular. Conforme o tempo foi passando, sentimos um pouco do cansaço. Acho também que a Chapecoense fez um jogo bastante difícil. É uma equipe muito copeira. Ela não teve muitas chances, mas teve muitas faltas, bolas aéreas, e tivemos dificuldades. Fizemos 30 primeiros minutos muito bons, mas caímos um pouquinho. Iniciamos bem no segundo tempo, demos uma queda de novo e voltamos com as substituições a ter mais força ofensiva", analisou o comandante corintiano.

O Corinthians volta a campo já no sábado, para enfrentar o Atlético-PR, às 21h, novamente na Arena Corinthians. Como na quarta-feira que vem o time enfrenta o Colo-Colo, pela Libertadores, e vem de uma sequência intensa de jogos, é possível que Loss decida poupar alguns jogadores no duelo contra os atleticanos.