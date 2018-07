‘Loucura’ de Bielsa encanta os franceses

A bola da vez na França não é o PSG e sua constelação de craques contratados a peso de ouro com a fortuna dos árabes. É Marcelo Bielsa que está nas capas dos jornais do país já que o seu Olympique de Marselha, sem dinheiro e nenhum grande jogador no elenco, é o líder isolado do Campeonato Francês, com quatro pontos de vantagem para o rival de Paris (28 a 24). Por isso, ele pode até perder neste domingo no Parque dos Príncipes para o PSG que continuará na ponta da tabela de classificação.

O técnico argentino, que ganhou apelido de “El Loco” graças às suas estranhas manias, vive momentos de glória na França. O Olympique de Marselha tem jogado bonito e passado por cima dos adversários com um futebol envolvente. Depois de um início de campeonato ruim, com uma derrota e um empate nas duas primeiras rodadas, a equipe engatou oito vitórias seguidas.

O plano de jogo do Olympique é o mesmo que já consagrara o treinador em suas passagens pelas seleções argentina e chilena e, mais recentemente, pelo Athletic Bilbao: o seu time busca ser protagonista em todos os jogos e, para isso, os jogadores trocam muitos passes e não guardam posição no ataque. Com Bielsa, os defensores não precisam ter medo de dar passes curtos (chutões só em casos de extrema necessidade) e a ordem para os atacantes é marcar pressão e arriscar jogadas em profundidade.

O Olympique de Marselha atingiu o estágio atual à base de exaustivos e repetitivos treinos. Fã de Louis Van Gaal, Arrigo Sacchi e Rinus Michels, Bielsa gosta de ensaiar diversas vezes jogadas de bola parada e o posicionamento defensivo e ofensivo de seus atletas. O treinador faz questão de cuidar dos mínimos detalhes para nunca ser pego de surpresa.

Antes de cada jogo do Campeonato Francês, ele e seus quatro auxiliares assistem a nada menos do que dez jogos do adversário. E essa busca pela perfeição não é recente.

Antes de assumir o Athletic, em 2011, por exemplo, ele viu os 55 jogos do time na temporada anterior, sendo que 42 deles assistiu mais de uma vez. Na Copa do Mundo de 2002, quando treinava a Argentina, dizem que levou 1.800 fitas ao Japão.

Único brasileiro do elenco do Olympique de Marselha, o zagueiro Dória, ex-Botafogo, é uma das vítimas da loucura de Bielsa. Primeiro, a sua chegada foi contestada em público pelo treinador, que fez questão de revelar durante uma entrevista coletiva que não havia sido consultado pela diretoria sobre a contratação do brasileiro. Agora, encostado entre os reservas (ainda não disputou nenhuma partida), faz exercícios de fundamentos básicos separado do restante do elenco.

“O Bielsa pede para eu bater na bola de uma maneira diferente. É um exercício bom para a mente. É mais difícil, mas ajuda a melhorar a precisão”, conta Dória. “Ele pede para você repetir muitas vezes para ter certeza que você entendeu.”

No Olympique de Marselha, Bielsa já viveu situações curiosas. Sem falar francês fluente e irritado com tradutores contratados pela diretoria, ele acabou salvo por um gerente de mercado depois da partida contra o Guingamp, em agosto. O espanhol José Bielva foi chamado às pressas para acompanhar o treinador na entrevista coletiva após o jogo.

O espanhol topou o desafio e caiu nas graças do treinador, que pediu a sua contratação. O gerente do mercado, no entanto, além de recusar o emprego, não quis receber pelos serviços de tradução da entrevista.

No mês passado, Bielsa, que costuma assistir aos jogos sentado à beira do gramado, levou um susto durante o jogo contra Toulouse ao sentar-se em cima de copo de café. Irritado, chutou o copo para longe.

Com seu comportamento peculiar, Bielsa logo caiu nas graças dos franceses. Só os seus adversários é que não estão gostando muito.