Louis Van Gaal diz que time do México é superior ao do Chile

O treinador Louis van Gaal disse na entrevista coletiva deste sábado que considera a seleção do México melhor do que a do Chile, contra quem a Holanda jogou e venceu na última rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Mexicanos e holandeses se enfrentam neste domingo, a partir das 13 horas, no Castelão, em Fortaleza, pelas oitavas de final.

Para Van Gaal, falta à seleção mexicana jogadores do nível dos chilenos Arturo Vidal e Alexis Sánchez, qualificados por ele como "fantásticos", mas que, em campo, a equipe montada pelo treinador Miguel Herrera atua melhor do que a comandada pelo técnico do Chile, Jorge Sampaoli.

"Não há diferença tão grande entre as formas do México jogar e do Chile jogar. O Chile tem estes dois jogadores fantásticos. O México, nem tanto. Mas isso o faz uma seleção melhor", disse o treinador holandês, para quem o time mexicano joga "de acordo com suas habilidades", o que "é fundamental no futebol", e os jogadores "estão prontos a realizar a estratégia" traçada por Herrera.

O fato de ser considerado um técnico severo, de poucos amigos no ambiente futebolístico e até mesmo na comissão técnica e no elenco convocado para esta Copa, foi minimizado pro Van Gaal na protocolar entrevista convocada pela Fifa em vésperas das partidas do Mundial. "Temos um grupo fantástico, em uma atmosfera fantástica. Isso me deixa orgulhoso. O grupo está unido. Acho que não se consegue nada se não houver uma harmonia excelente entre os jogadores e a comissão técnica. Nós temos essa harmonia", assegurou o treinador da Holanda.