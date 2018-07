Louis Van Gaal é advertido na Inglaterra por criticar árbitro

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) emitiu nesta quarta-feira uma advertência a Louis van Gaal, técnico do Manchester United, por insinuar que um árbitro estava prejudicando a sua equipe em uma partida da Copa da Inglaterra.

"Todos os aspectos da partida estavam contra nós, o campo, o árbitro. Tudo que se pode pensar estava contra nós", disse Van Gaal depois do empate por 0 a 0 com o Cambridge, time da quarta divisão do futebol inglês.

A FA disse nesta quarta-feira que Van Gaal foi considerado culpado de violar o regulamento do organismo relacionado aos comentários realizados para a imprensa, e recebeu uma advertência para que não volte a repetir essa conduta. A holandês havia apelado da punição.

Após o empate por 0 a 0 no confronto em Cambridge, pela quarta fase da Copa da Inglaterra, os times voltaram a se enfrentar em 3 de fevereiro. No Old Trafford, o Manchester United triunfou por 3 a 0. Depois, bateu o Preston North End por 3 a 1 e se garantiu nas quartas de final da competição, fase em que vai encarar o Arsenal, em casa, no dia 9 de março.