Love celebra boa fase e promete comemorar gol contra o Flamengo

Com os dois gols marcados contra o Atlético-PR, domingo, Vagner Love encerrou um jejum de cinco jogos sem marcar e chegou aos dez no Campeonato Brasileiro. O atacante do Corinthians está atrás somente de Ricardo Oliveira (19), Lucas Pratto e Jadson (ambos com 12) na lista de artilheiros e está empolgado para as últimas sete rodadas da competição. Love projeta mais gols para sequência do campeonato.

"Pode melhorar, a gente nunca acha que está bom, quero sempre mais, trabalho para querer sempre mais. Vou continuar fazendo o que vinha fazendo, para melhorar minha média e conseguir ajudar o Corinthians a conseguir resultados importantes, principalmente nesta reta final do campeonato", disse.

Torcedor declarado do Flamengo na infância, o atacante afirmou que caso faça gols contra o time rubro-negro, domingo, no Itaquerão, não vai deixar de festejar com a torcida. "O Corinthians é o time que eu jogo. Vou comemorar", prometeu o jogador. "Domingo é uma guerra e vou entrar com tudo."

PREOCUPAÇÃO

Ralf não participou do treinamento desta quarta-feira. O volante ficou na academia e foi substituído no trabalho tático comandado por Tite pelo também volante Cristian. A princípio, não é problema para o jogo de domingo.

Os laterais Uendel e Fagner e o volante Bruno Henrique continuam em tratamento no departamento médico e estão fora da partida com o Flamengo.