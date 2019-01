Love desembarca no Rio antes de assinar contrato de dois anos com o Corinthians

Vagner Love desembarcou neste domingo pela manhã no Aeroporto do Galeão, no Rio. O atacante, de 34 anos, deve se apresentar no Corinthians no início desta semana para assinar contrato até o fim de 2020.

Love rescindiu seu contrato com o Besiktas, da Turquia. O jogador defendeu o Corinthians em 2015, quando foi campeão brasileiro, antes de ser negociado com o Monaco, da França. Naquela passagem, o jogador fez 16 gols em 50 jogos disputados com a camisa alvinegra.

No atual elenco corintiano, Vagner Love vai disputar uma vaga no ataque com Gustavo e Boselli. Ambos atuaram na vitória por 1 a 0 diante da Ponte Preta na noite deste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, e o primeiro fez o único gol do jogo.

A contratação de Vagner Love foi um pedido do técnico Fabio Carille, que era auxiliar de Tite na primeira passagem do jogador pela equipe de Parque São Jorge.