Love é afastado por 15 dias para aprimorar forma física

Vagner Love só retornará ao time do Corinthians quando aprimorar sua forma física. O jogador não será relacionado para o jogo deste domingo contra o Fluminense, no Maracanã, e também vai perder o clássico contra o Palmeiras, dia 31. Segundo o clube, a previsão é que o atacante fique 15 dias afastado.

O atacante fará um trabalho especial para recuperar a força física. Love não fez a pré-temporada com o clube - o atacante estava no Shandong, da China, e foi contratado na véspera da eleições para presidente do Corinthians, em fevereiro. Tite confirmou que o atacante está fora da equipe. "O Vagner não teve pré-temporada, está abaixo dos demais. Os próximos 15 dias vão trazê-lo ao nível dos demais, por isso esse trabalho", justificou o comandante, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

Love jamais emplacou na equipe titular. Perdeu espaço no time e só marcou dois gols. A comissão técnica está preocupada porque, se Guerrero não renovar seu contrato, Love terá de assumir o posto de centroavante do time.

TREINO

No treino desta sexta-feira, Tite comandou um rachão. Até mesmo Vagner Love participou da atividade. As baixas foram o lateral-direito Fagner, gripado, e o meia Jadson, com dores musculares. Tite só deve definir a equipe que enfrenta o Fluminense no treino da manhã deste sábado. A tendência é que o time seja escalado com: Cássio; Edílson (Fagner), Edu Dracena, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Danilo (Jadson); Guerrero e Mendoza.

"O Renato (Augusto) não inicia o jogo porque não tem condição (física). No máximo, joga 45 minutos. Sobre o Jadson, eu fico com a expectativa de que ele se recupere", afirmou Tite, que confirmou que Dracena será titular na zaga ao lado de Gil.