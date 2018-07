Love pode antecipar retorno e jogar clássico contra o Palmeiras

O Corinthians pode ter um reforço inesperado no clássico contra o Palmeiras. O atacante Vagner Love tem chance de ficar no banco de reservas, domingo, em Itaquera. O que motivou a mudança de planos foi a saída antecipada de Paolo Guerrero, que rescindiu o contrato com o clube.

Pelo planejamento inicial, Love retornaria ao time só na próxima quarta-feira (3/6) em partida contra o Grêmio. A ideia era que o atacante permanecesse cerca de 15 dias fora da equipe para recuperar a melhor forma física.

Tite e a comissão técnica, porém, contavam com a presença de Paolo Guerrero no clássico. Este seria o último jogo do peruano com a camisa do Corinthians. Guerrero, no entanto, chegou a um acordo com a diretoria e encerrou o contrato antes do previsto.

Emerson Sheik, que também não continua no clube, já negocia com outras equipes e corre risco de ficar fora do clássico. Por isso Love já treinou entre os reservas nesta quinta-feira. Seria uma opção para ficar entre os suplentes. No treino desta quinta-feira, Tite confirmou que Romero será o atacante titular.