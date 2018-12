Lovren acredita que Liverpool pode ser campeão invicto do Campeonato Inglês

O zagueiro croata Dejan Lovren afirmou que acredita que o Liverpool pode vencer o Campeonato Inglês sem sofrer nenhuma derrota em 38 jogos. Até o momento, o time é o único que ainda não perdeu nas 17 rodadas já disputadas e lidera o campeonato, mas com apenas um ponto de vantagem para o Manchester City.

"Estou esperançoso de que podemos permanecer sem derrotas até o fim da temporada. É por isso que vim ao Liverpool. O Arsenal fez antes, então por que não? Claro que será um desafio, mas é isso que queremos, e sabemos que podemos fazer", afirmou o defensor.

Lovren se referiu ao título do Arsenal da temporada 2003-04, quando o time comandado por Arsène Wenger e com craques como Thierry Henry e Denis Bergkamp foi campeão invicto. Além deste, o único outro título invicto do Campeonato Inglês pertence ao Preston North End da temporada 1888-89.

Ainda assim, o zagueiro não espera facilidade na disputa. "Não tenho certeza se o City tem algum ponto fraco. No ano passado eles venceram por 19 pontos. Eles sabem lidar mesmo quando perdem. Também perderam um ou dois jogos na temporada passada e ficaram 19 pontos à frente. Parece que há competição", disse Lovren.

No momento, o Liverpool tem 45 pontos (14 vitórias e três empates), enquanto o Manchester City tem 44 (14 vitórias, dois empates e uma derrota para o Chelsea). Caso seja campeão, será o primeiro título da equipe vermelha em 28 anos - o time nunca venceu na era "Premier League", que começou na temporada 1992-93. O Manchester City tem três títulos no período, conquistados em 2011-12, 2013-14 e 2017-18.