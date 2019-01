Lovren é suspenso de jogo de estreia da Croácia nas Eliminatórias da Eurocopa

O zagueiro Dejan Lovren sofreu punição nesta sexta-feira por conta das provocações à Espanha após vitória da seleção da Croácia em duelo válido pela Liga das Nações da Uefa, em novembro. Ele ficará suspenso no jogo de estreia da equipe croata nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

Lovren causou polêmica ao publicar vídeo nas redes sociais em que ironiza a seleção da Espanha e sugere ter acertado de forma deliberada uma cotovelada no também zagueiro Sergio Ramos. A partida terminou com vitória dos croatas por 3 a 2 e teve sabor de revanche para a Croácia por causa da dura derrota de 6 a 0 para a mesma Espanha em jogo anterior, dois meses antes.

Ao fim do último jogo, disputado em novembro, o defensor da equipe croata também criticou a postura dos espanhóis na saída de campo. Segundo o jogador do Liverpool, o rival seria um "mau perdedor". Mesmo com o triunfo, a Croácia acabou sendo, na rodada seguinte, rebaixada para a Liga B da nova competição da Uefa.

Lovren foi suspenso por um jogo pelo painel disciplinar da Uefa nesta sexta. Assim, será desfalque certo na seleção vice-campeã mundial na Copa da Rússia em seu jogo de estreia nas Eliminatórias da Eurocopa. A partida será contra o Azerbaijão, no dia 21 de março, diante da torcida croata.

A Uefa também puniu a seleção croata com uma multa de 13 mil euros (cerca de R$ 55 mil) porque torcedores teriam arremessado objetos no gramado durante o jogo. E também teriam bloqueado escadas nas arquibancadas do estádio Maksimir Stadium, na cidade de Zagreb.