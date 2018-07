Löw adverte que não será fácil derrotar a Argélia Com absoluta certeza, a esmagadora maioria da torcida alemã ficou feliz ao saber que a Argélia será a adversária da equipe tricampeã do mundo nas oitavas de final do Mundial. Trata-se, afinal, de uma seleção que chegou ao Brasil com pretensões modestas e que, de maneira surpreendente, conseguiu superar a fase de grupos pela primeira vez em sua história. Joachim Löw, no entanto, tem uma outra visão do assunto. Para o técnico da Alemanha, a Argélia será um oponente bastante complicado no jogo desta segunda-feira, em Porto Alegre.