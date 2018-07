Löw chama Alemanha para amistosos com jovem do Leverkusen O técnico Joachim Löw anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados da seleção da Alemanha para os amistosos contra Inglaterra e Itália, respectivamente nos próximos dias 26 e 29, em Berlim e Munique. E a principal novidade da lista foi a presença do jovem zagueiro Jonathan Tah, de apenas 20 anos, do Bayer Leverkusen.