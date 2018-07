Löw confirma Boateng e pede que Alemanha não desperdice gols

Na véspera do reencontro com a última equipe a vencer a Alemanha, o técnico Joachim Löw anunciou neste sábado que Jerome Boateng está apto a entrar em campo contra a Eslováquia, no domingo, pelas oitavas de final da Eurocopa da França.

O zagueiro sofria de dores na panturrilha direita, mas treinou normalmente neste sábado. "Ele participou das atividades e não se queixou de incômodos. Ele segue sob tratamento nesta noite (sábado), mas cremos que não terá problemas para entrar em campo", disse Löw em entrevista coletiva na cidade de Lille.

A Alemanha vai entrar em campo diante da última equipe que conseguiu furar sua defesa e marcar um gol. No dia 29 de maio, a Eslováquia bateu os campeões do mundo por 3 a 1 em Augsburgo.

"Eslováquia é um adversário diferente da Irlanda do Norte (último rival na fase de grupos da Euro). Eu acho que eles são muito mais fortes. Nós fomos vencidos por eles no final de maio, então estamos cientes de que têm ótima qualidade e são bons na defesa", analisou o treinador.

"Nós não teremos muito espaço, como tivemos contra a Irlanda do Norte, e é por isso que considero fazer uma ou duas substituições", anunciou, sem dar pistas de quem entraria no time titular.

Na última partida da primeira fase da Eurocopa, a Alemanha venceu a Irlanda do Norte por 1 a 0 e sofreu com as chances de gol perdidas. Para o treinador, o time não pode se dar a esse luxo novamente.

"Em termos de oportunidades, eu não fiquei satisfeito no último jogo, nem os jogadores ficaram. Nós sabemos que não podemos desperdiçar estas chances contra os próximos adversários, pois simplesmente não teremos tantas assim", finalizou.