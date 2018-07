Löw convoca Alemanha desfalcada para Eliminatórias O técnico Joachim Löw convocou nesta quinta-feira a seleção da Alemanha para os dois próximos compromissos das Eliminatórias Europeia da Copa do Mundo de 2014 e, apesar do excesso de desfalques, manteve o otimismo de que a equipe pode somar seis pontos diante do Casaquistão.