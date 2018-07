Low convoca Alemanha para amistoso com 4 novidades

O técnico Joachim Löw anunciou nesta quinta-feira os convocados da seleção alemã para o amistoso que o país fará contra a Suécia, na próxima quarta, em Gotemburgo. A lista trouxe quatro novidades. Os meio-campistas Schuerrle e Holtby (ambos do Mainz) e Gotze (Borussia Dortmund) e o defensor Schmelzer, também do Borussia, foram chamados pela primeira vez pelo treinador.

O meia Özil, do Real Madrid, o atacante Muller e o lateral-esquerdo Lahm, ambos do Bayern de Munique, ficaram fora da lista depois de os seus clubes entrarem em acordo com a seleção alemã, que decidiu poupar os atletas deste amistoso. Além do trio, o atacante Klose e o defensor Badstuber, ambos do Bayern de Munique, foram descartados da convocação por estarem se recuperando de lesões.

Löw ainda convocou outros dois jogadores do Borussia Dortmund, que haviam recebido primeira chance de defender a seleção alemã anteriormente. São eles: o defensor Mats Hummels e o meio-campista Kevin Grosskreutz.

"O jogo na Suécia é uma boa oportunidade para dar uma chance a alguns jogadores que ainda estão em desenvolvimento", afirmou Low, que depois acrescentou: "Nós esperamos que alguns deles possam fazer suas estreias (na seleção) em Gotemburgo".

Dos 22 jogadores chamados por Low, dez participaram da campanha da Alemanha na última Copa do Mundo, na qual o país ficou com a terceira colocação depois de eliminar seleções de peso como Inglaterra e Alemanha e cair na semifinal diante da Espanha. Na disputa do terceiro lugar, o país superou o Uruguai.

Confira a lista de convocados da seleção alemã:

Goleiros: Rene Adler (Bayer Leverkusen) e Manuel Neuer (Schalke 04).

Defensores: Beck (Hoffenheim), Jerome Boateng (Manchester City), Hummels (Borussia Dortmund), Mertesacker (Werder Bremen), Riether (Wolfsburg), Schmelzer (Borussia Dortmund) e Westermann (Hamburgo).

Meio-campistas: Gotze (Borussia Dortmund), Grosskreutz (Borussia Dortmund), Holtby (Mainz), Khedira (Real Madrid), Toni Kroos (Bayern de Munique), Marin (Werder Bremen), Podolski (Colonia), Schuerrle (Mainz), Schweinsteiger (Bayern de Munique) e Traesch (Stuttgart).

Atacantes: Cacau (Stuttgart), Mario Gomez (Bayern de Munique) e Helmes (Bayer Leverkusen).