Löw divulga lista preliminar da Alemanha para Copa com Neuer e sem Götze

O técnico da seleção da Alemanha, Joachim Löw, anunciou nesta terça-feira uma lista preliminar de convocados para a Copa do Mundo em que incluiu o goleiro Manuel Neuer. A relação não conta com Mario Götze, autor do gol do título mundial em 2014 no Brasil, e possui o atacante Nils Petersen como grande surpresa.

Neuer, que não joga desde setembro por causa de uma fratura no pé esquerdo, foi um dos quatro goleiros selecionados por Löw, que agora deseja observar se ele terá condições de atuar na Rússia.

"Estamos em contato constante com Manuel. Ele agora está participando de treinamentos em Munique. Queremos observá-lo para formar uma impressão e teremos condições de fazer isso nos treinos", disse Löw sobre o período de treinamentos que se iniciará em 23 de maio. "Mas você não pode entrar nesse tipo de torneio sem ritmo de jogo".

Para o setor ofensivo, o treinador optou por Petersen ao invés de Sandro Wagner, do Bayern de Munique, dando ao jogador do Bayern de Munique a sua primeira convocação para a seleção depois de uma excelente temporada. Petersen ajudou seu clube a permanecer na elite do futebol alemão ao marcar 15 gols em 32 jogos, oito deles saindo do banco de reservas.

"Ele fez 15 gols com uma equipe que não cria muitas chances de gol. Ele sempre causou uma impressão muito boa. E além disso ele é um bom substituto", disse Löw, sobre Petersen. Timo Werner, do RB Leipzig, será a principal opção para o ataque.

Marco Reus também foi selecionado, mas seu companheiro de equipe no Borussia Dortmund, Götze, foi deixado de fora. "Não foi sua melhor temporada. Ele não teve condições de mostrar sua incrível qualidade. Pessoalmente, sinto muito por ele", disse Löw.

Dos 27 jogadores chamados, nove foram campeões mundiais em 2014. São eles: Neuer, Boateng, Ginter, Hummels, Khedira, Kroos, Özil, Draxler e Müller. Mas Löw precisará apresentar sua lista final de convocados à Fifa até 4 de junho.

A Alemanha fará dois amistosos antes da Copa do Mundo, diante da Áustria, no dia 2, e da Arábia Saudita, no dia 8. No torneio na Rússia, a estreia será contra o México, em 17 de junho. Os outros jogos da fase de grupos vão ser com a Suécia, no dia 23, e a Coreia do Sul, no dia 27.

Confira a lista preliminar de convocados da Alemanha:

Goleiros: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain).

Defensores: Mats Hummels (Bayern de Munique), Jerome Boateng (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Jonas Hector (Colônia), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern de Munique), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Meio-campistas: Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern de Munique), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Juventus), Mesut Özil (Arsenal), Leroy Sane (Manchester City), Julian Draxler (Paris Saint-Germain, Ilkay Gundogan (Manchester City), Leon Goretzka (Schalke), Sebastian Rudy (Bayern de Munique), Julian Brandt (Bayer Leverkusen).

Atacantes: Mario Gomez (Stuttgart), Nils Petersen (Freiburg), Timo Werner (RB Leipzig).