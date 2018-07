Low diz que falta 'instinto matador' para Alemanha Classificada para as quartas de final da Eurocopa com a melhor campanha da primeira fase, a Alemanha foi a única seleção a ter 100% de aproveitamento após três partidas. Mesmo assim, o técnico Joachim Low acha que a equipe ainda pode melhorar e avaliou que falta "instinto matador" para o ataque, pensando no confronto diante da Grécia, nesta sexta-feira.