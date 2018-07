Schweinsteiger e Podolski estão em pré-lista alemã da Euro

O técnico da seleção da Alemanha, Joachim Löw, decidiu dar todas as chances para o capitão Bastian Schweinsteiger provar que terá condições de defender os atuais campeões mundiais na Eurocopa, apesar do jogador do Manchester United ainda não estar recuperado de uma lesão no joelho.

Schweinsteiger, de 31 anos, não atua desde que se contundiu durante um treinamento da seleção alemã em 22 de março, mas foi incluído na lista preliminar de 27 jogadores convocados por Löw para o torneio na França, que também conta com os nomes dos novatos Julian Weigl, do Borussia Dortmund, Julian Brandt, do Bayer Leverkusen, e Joshua Kimmich, do Bayern de Munique.

Os jovens meio-campistas receberam suas primeiras convocações para a seleção da Alemanha após se destacarem na temporada por seus respectivos clubes. Leroy Sane, do Schalke, voltou a ser convocado após fazer a sua estreia em amistoso contra a França, em Paris, em 13 de novembro.

"Estamos plenamente convencidos de cada um. Não tenho tendência de deixar qualquer um fora", disse, na apresentação da lista, realizada na embaixada francesa em Berlim. Löw, que escolheu 14 vencedores da Copa do Mundo de 2014, terá de reduzir a atual relação para 20 jogadores de linha e três goleiros até 31 de maio.

Apesar de uma temporada decepcionante no Galatasaray, Lukas Podolski foi chamado e, assim, poderá jogar o seu sétimo torneio consecutivo, entre Copas do Mundo e Eurocopa. O jogador, de 30 anos, já disputou 127 partidas pela Alemanha.

"Para além da questão esportiva, a personalidade dos jogadores é importante", disse Löw. "É algo especial em um torneio, é sobre mais do que apenas jogar futebol, é sobre a equipe. Isso nos ajudou antes, quando jogadores saíram, Ilkay Gundogan por exemplo, que pôde ser substituído. O coletivo é mais importante do que o jogador".

Gundogan, meia do Borussia Dortmund, ficou fora da convocação por causa de uma lesão no joelho, enquanto o volante Christoph Kramer, do Bayer Leverkusen, não foi lembrado após uma temporada decepcionante. Philipp Lahm, Per Mertesacker e Miroslav Klose se aposentaram da seleção após a conquista do título da Copa do Mundo de 2014.

O atacante Mario Gomez, do Besiktas, está de volta ao grupo após ficar fora da Copa. O jogador, de 30 anos, foi decisivo para o seu clube faturar o título turco ao marcar 26 gols e agora poderá a disputar a sua terceira Eurocopa, depois de ter participado das edições de 2008 e de 2012.

Titular absoluto, o goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, terá Bernd Leno, do Leverkusen, e Marc-Andre ter Stegen, do Barcelona, como reservas.

O elenco da Alemanha viajará para Ascona, na Suíça, em 24 de maio para um período de treinamentos antes de disputar amistosos com a Eslováquia, em Augsburgo, no dia 29, e a Hungria, em 4 de junho, em Gelsenkirchen.

Depois, os jogadores seguirão no dia 7 para Evian-les-Bains, que será a base da Alemanha durante da Eurocopa. O torneio se inicia em 10 de junho e a estreia da seleção alemã será no dia 12, em Lille, contra a Ucrânia. Polônia e Irlanda do Norte serão os outros adversários da equipe no Grupo C.

CONFIRA A PRÉ-LISTA DE CONVOCADOS DA ALEMANHA PARA A EUROCOPA

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Bernd Leno (Bayer Leverkusen) e Marc-Andre ter Stegen (Barcelona).

Defensores: Jerome Boateng (Bayern de Munique), Emre Can (Liverpool), Jonas Hector (Colônia), Benedikt Hoewedes (Schalke), Mats Hummels (Borussia Dortmund/Bayern de Munique), Shkodran Mustafi (Valencia), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Antonio Rüdiger (Roma).

Meio-campistas: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Wolfsburg), Sami Khedira (Juventus), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Schalke), Bastian Schweinsteiger (Manchester United), Thomas Müller (Bayern de Munique), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Weigl (Borussia Dortmund).

Atacantes: Mario Götze (Bayern de Munique), Mario Gomez (Besiktas), Andre Schürrle (Wolfsburg), Lukas Podolski (Galatasaray).