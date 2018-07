Löw minimiza peso de duelo entre Alemanha e França O técnico da seleção alemã, Joachim Löw, minimizou nesta segunda-feira a importância do amistoso diante da França, que será realizado nesta quarta, em Bremen. De acordo com ele, a equipe já "consolidou" seu estilo de jogo e mostrou do que é capaz em amistosos anteriores, como os contra Brasil e Holanda, quando ganhou por 3 a 2 e 3 a 0, respectivamente.