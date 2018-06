Löw não divulga Alemanha titular, mas diz que Neuer e Özil estão aptos para jogar

O técnico Joachim Löw não revelou qual Alemanha vai estrear na Copa do Mundo, mas garante que todos os jogadores convocados estão prontos para atuar, inclusive Mesut Özil e Manuel Neuer, que se recuperaram de lesões recentes. A seleção atual campeã vai enfrentar o México, ao meio-dia (de Brasília) deste domingo, no estádio Luzhniki, em Moscou.

"O grupo todo esta em forma. Özil fez alguns trabalhos extras nesta semana", disse o treinador em coletiva de imprensa em Moscou. "Tenho ainda que pensar em algumas coisas. Neuer está me passando uma impressão sólida, ele pareceu muito autoconfiante nos amistosos e nos treinos", afirmou o técnico alemão

Neste Mundial, Löw não acredita que a Alemanha voltará a vencer alguma seleção por 7 a 1, como aconteceu contra o Brasil, em 2014. De acordo com o treinador, no cargo desde 2006, a meta da equipe deve ser voltar a disputar um título mundial, vencido há quatro anos pelos alemães.

"Temos de ser realistas, ganhar de novo por 7 a 1 em uma semifinal contra o Brasil, ou qualquer outra seleção, é pouco provável. Foi uma partida fantástica, mas é difícil repetir. O importante é chegar ali de novo, na semifinal. A Alemanha não é o único país que desenvolve seu futebol, acredito que as outras seleções diminuíram a diferença que havia para a gente", analisou o técnico em coletiva de imprensa.

Para o meia Julian Draxler, a mescla de gerações na seleção atual vai ser importante para a equipe. "Perdemos jogadores importantes do time de 2014. Temos agora muitos jovens atletas, mas a experiência dos campeões há quatro anos é também essencial", analisou um dos remanescentes da campanha no Brasil.

Depois da estreia contra o México, os alemães vão enfrentar as seleções da Suécia, às 15 horas (de Brasília) no dia 23, em Sochi, e da Coreia do Sul, às 11 horas (de Brasília) no dia 27, em Kazan.