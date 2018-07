Low projeta ser campeão pela Alemanha

BERLIM - O técnico Joachim Low só tem contrato firmado com a seleção alemã até a Eurocopa de 2012. Mas, confiante no potencial da equipe e também em sua permanência, ele garantiu que acredita na conquista do título na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

"Tenho um pressentimento que seremos capazes de conquistar um título em 2012 ou 2014", projetou o treinador ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Chegamos a um bom nível e dificilmente sairemos do rumo".

Apesar de confiante, Low já falou sobre a sucessão de seu posto. E avaliou que Thomas Tuchel, do Mainz, e Jurgen Klopp, do Borussia Dortmund, seriam bons nomes à seleção alemã.

"Klopp e Tuchel definitivamente poderiam comandar a Alemanha, por conta de seus estilos. Embora nunca tenha falado com eles, posso dizer que sabem exatamente o que querem. Eles têm uma linha de trabalho e a seguem religiosamente", completa.