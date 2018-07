Low promete Alemanha forte mesmo sem Ballack

O técnico Joachim Low acredita que a Alemanha terá uma equipe forte na Copa do Mundo da África do Sul, mesmo após o corte do capitão Michael Ballack, por conta de uma lesão. O meio-campista do Chelsea vai perder o torneio na África do Sul por causa de uma contusão no tornozelo, mas o treinador disse que a comissão técnica confia no restante do elenco.

Low evitou dizer quais serão os três jogadores pré-convocados que ficarão fora da lista final da Alemanha para a Copa do Mundo. "Nós temos um time forte e espero que possamos fazer uma boa Copa do Mundo, independentemente do quão amargo é a ausência de Michael Ballack", disse o técnico, na Sicília, onde a equipe realiza seus primeiros treinamentos.

"Nós podemos apenas reafirmar que temos confiança no nosso grupo para a África do Sul. E nós temos um plano para as decisões pessoais futuras. Mas nós vamos falar com os jogadores antes de torná-las públicas", afirmou Low, que seguirá com o elenco para as montanhas do norte da Itália na sexta-feira para a etapa final de preparação da seleção alemã.