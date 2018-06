Löw promete Alemanha 'mais dinâmica e vibrante' na Copa do Mundo

Após uma sequência de resultados irregulares nos últimos meses, a seleção da Alemanha vai apresentar um futebol "mais dinâmico e vibrante" na Copa do Mundo, promete o técnico Joachim Löw. Segundo o treinador, a equipe estará pronta para fazer bonito quando o Mundial da Rússia começar.

"Vamos continuar a melhorar e, quando o torneio começar, estaremos prontos", promete o treinador. "Na próxima semana, nós vamos entrar uma performance mais dinâmica e vibrante", comentou Löw depois da discreta vitória sobre a Arábia Saudita, por 2 a 1, na sexta-feira, em Leverkusen.

"Acredito que começamos bem a partida. Nossa movimentação foi boa no primeiro tempo. No segundo, nós relaxamos um pouco. Perdemos muitas chances e concedemos muitas oportunidades ao rival também. No final, nós contamos com um pouco de sorte", analisou o treinador, atual campeão mundial.

Antes do triunfo modesto sobre os sauditas, a Alemanha vinha de cinco partidas consecutivas sem vencer. Depois de vencer o Azerbaijão, ainda pelas Eliminatórias Europeias da Copa, em outubro do ano passado, foram três empates (contra Inglaterra, França e Espanha) e duas derrotas (para Brasil e Áustria).

Para o volante Toni Kroos, a vitória sobre a Arábia Saudita não deve ser referência para a equipe na Rússia. "Queríamos ter feito mais, mas pouco deu certo no amistoso. Poderíamos ter feito mais gols. Vamos trabalhar nisso. Vamos dar tudo na Copa. Acho que faremos uma boa competição", projetou.

No Grupo F do Mundial, a seleção alemã vai estrear em solo russo contra o México no dia 17, no estádio Luzhniki, em Moscou. Depois os atuais campeões mundiais terão pela frente a Suécia e a Coreia do Sul nos dias 23 e 27, respectivamente.