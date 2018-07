Löw se diz otimista com recuperação de Neuer e Lahm para Copa do Mundo

BERLIM - O técnico da Alemanha, Joachim Löw, mostrou otimismo, nesta terça-feira, quanto à recuperação do lateral-direito Philipp Lahm e do goleiro Manuel Neuer, ambos do Bayern de Munique, para a Copa do Mundo. Na quarta, o elenco de 27 jogadores vai se apresentar no norte da Itália com pelo menos cinco jogadores com problemas físicos.

"No que diz respeito à participação da Copa do Mundo de Manuel (Neuer) e Philipp (Lahm), estamos otimistas, mas ambos serão tratados de forma intensiva. É bom e importante também que eles vão estar conosco desde o início, mesmo que inicialmente não sejam capazes de treinar", disse Löw, em entrevista reproduzida pelo site da Fifa.

Na segunda, o Bayern de Munique já havia garantido que Lahm e Neuer vão estar aptos a atuarem pela seleção da Alemanha na Copa. O goleiro Neuer terminou a partida que deu ao clube o título da Copa da Alemanha com uma lesão no ombro direito. Já Lahm foi substituído depois de sofrer uma contusão no tornozelo esquerdo.

Lahm não terá condições de treinar por até sete dias por causa da lesão. Já Neuer precisará usar uma proteção e realizará tratamento com a seleção alemã. Sua resposta aos trabalhos vai determinar depois de quanto tempo ele ficará afastado dos treinamentos.

A maior preocupação é Bastian Schweinsteiger, que está com uma inflamação nos ligamentos do joelho. O volante não jogou a final da Copa da Alemanha e não deve treinar até o fim da semana. A expectativa é que todos possam participar do amistoso contra Camarões, dia 1.º, em Mönchengladbach.

A Alemanha também vai enfrentar a Armênia em 6 de junho, um dia antes de viajar para o Brasil. A equipe abrirá a sua participação na Copa do Mundo contra Portugal em 16 de junho, em Salvador. Em seguida, jogará com Gana, em 21 de junho, em Fortaleza, e concluirá sua participação no Grupo G diante dos Estados Unidos, em 26 de junho, no Recife.