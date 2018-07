Löw volta a convocar Mario Gomez e deixa Özil e Kroos fora de amistosos

Gomez, atualmente no Besiktas, não aparecia nas listas de Löw desde o amistoso com a Argentina em setembro do ano passado. O atacante não participou da conquista do tetracampeonato na Copa do Mundo do Brasil. Agora ganhará nova chance, visando uma vaga no elenco para a Euro.

Löw também dará oportunidade para o jovem Leroy Sané. O atacante do Schalke, de apenas 19 anos, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal. Sané estará disponível apenas para o primeiro jogo, contra os franceses, em Paris.

Depois da partida, ele retornará ao time sub-21 da Alemanha. No mesmo dia 17, em que a seleção principal encara a Holanda em Hannover, o time sub-21 enfrentará a Áustria em jogo válido pelas Eliminatórias da Eurocopa da categoria.

Outro estreante no time principal é o goleiro Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain. Ele será um dos quatro goleiros convocado por Löw. Além dele, foram chamados Manuel Neuer, Ron Robert Zieler e Bernd Leno. Marc André ter Stegen, do Barcelona, não foi chamado porque fará uma cirurgia odontológica no período dos amistosos.

Confira a lista de convocados da seleção da Alemanha:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Ron Robert Zieler (Hannover), Bernd Leno (Bayer Leverkusen) e Kevin Trapp (Paris Saint-Germain);

Defensores: Jerome Boateng (Bayern de Munique), Emre Can (Liverpool), Mathias Ginter, Mats Hummels (Borussia Dortmund), Jonas Hector (Colonia), Shkodran Mustafi (Valencia), Antonio Rüdiger (Roma) e Sebastian Rudy (Hoffenheim);

Meio-campistas: Karim Bellarabi, Christoph Kramer (Bayer Leverkusen), Julian Draxler, André Schürrle (Wolfsburg), Ilkay Gündogan (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern de Munique), Sami Khedira (Juventus) e Bastian Schweinsteiger (Manchester United);

Atacantes: Mario Gomez (Besiktas), Max Kruse (Wolfsburg), Leroy Sané (Schalke) e Kevin Volland (Hoffenheim) e Lukas Podolski (Galatasaray).