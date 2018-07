Luan admite ansiedade por final, mas pede Grêmio focado na busca pelo G6

O Grêmio divide suas atenções neste fim de ano. Às vésperas da final da Copa do Brasil, que pode significar seu primeiro título nacional de elite desde 2001, disputa também uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. A classificação entre os seis primeiros colocados pode ser fundamental para colocar a equipe de novo na Libertadores em caso de derrota na decisão contra o Atlético-MG e por isso recebe atenção especial.

"A ansiedade é normal por se tratar de uma decisão de um campeonato importante, que o Grêmio não ganha faz tanto tempo. Temos que manter a concentração, vamos mudar a chave. Temos que nos classificar no Brasileiro, porque a final não tem nada garantido. Temos que buscar esse objetivo de ir para a Libertadores pelo Brasileiro e depois pensar na final", comentou o atacante Luan nesta sexta-feira.

O jogador deu um susto no torcedores nos últimos dias, mas fez questão de tranquilizá-los. Luan foi poupado de diversos treinos do Grêmio e ficou de fora da derrota por 3 a 0 para o Sport na segunda-feira, em plena Arena, por conta de dores musculares na coxa. Ainda assim, confirmou sua presença em campo na primeira partida contra o Atlético-MG, dia 23, em Belo Horizonte.

"Não tem nada que possa me tirar da final. Desde que me tornei profissional espero esse momento de poder jogar uma final de um campeonato importante. Foi só um desconforto na coxa que tive no último jogo. Como teve bastante tempo, pude me recuperar", afirmou.

A sexta-feira foi de treinos físicos no Grêmio. O elenco foi dividido em dois e enquanto uma parte trabalhava na academia, a outra participou de um circuito de exercícios. Sem jogos no fim de semana, por conta da data Fifa, o elenco recebeu folga de dois dias e só se reapresenta na segunda-feira.