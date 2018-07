Luan admite irritação com críticas da torcida O atacante Luan chega ao final de 2011 aliviado. Após enfrentar muita pressão e desprezo de boa parte da torcida, ele termina a temporada como artilheiro da equipe, com 13 gols, sendo nove no Brasileirão, números que lhe fizeram também ser o maior goleador do time na competição.