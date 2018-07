Luan avança em recuperação e se aproxima de estreia pelo Palmeiras

O zagueiro Luan está perto de finalmente estrear pelo Palmeiras. Contratado em abril, quando deixou o Vasco por R$ 10 milhões, o jogador de 24 anos tem avançado no processo de recuperação de fratura do pé direito e nesta sexta-feira treinou pela primeira vez com bola junto com os demais companheiros durante atividade na Academia de Futebol.

O defensor iniciou nas últimas semanas as atividades no gramado e em breve deve ficar à disposição do treinador Cuca. Luan ainda não foi apresentado pela diretoria, pois aguarda concluir o processo de recuperação para vestir a camisa do time pela primeira vez. O contrato firmado com o Palmeiras é válido até março de 2022.

A contratação dele e posteriormente a de outro zagueiro, Juninho, sinalizam o planejamento do Palmeiras de se precaver para a saída de jogadores. Vitor Hugo foi vendido para a Fiorentina, da Itália, nas últimas semanas e um dos titulares da posição, o colombiano Mina, tem acordo para reforçar o Barcelona depois da Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem.