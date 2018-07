Luan celebra volta para casa, mas evita festa em jogo do Vasco no Espírito Santo Formado nas divisões de base do Vasco, o zagueiro Luan trocou cedo o Espírito Santo, onde nasceu, pelo Rio. Por isso, o próximo compromisso do time no Campeonato Carioca será especial, afinal, o time jogará em Cariacica, sábado, diante do Boavista. Nesta quinta-feira, então, ele comentou sobre a sua motivação para o confronto pela segunda rodada da Taça Guanabara.