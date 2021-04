Luan comemora primeiro gol pelo São Paulo: 'Melhor sensação impossível'

Revelado pelo São Paulo, o volante Luan, que estreou no profissional em 2018, marcou enfim seu primeiro gol com a camisa do clube, na noite desta terça-feira. O seu gol abriu o caminho para a vitória sobre o Sporting Cristal, pelo placar de 3 a 0. A estreia do time paulista na Copa Libertadores aconteceu em Lima, no Peru.

"Melhor sensação impossível. Marcar o meu primeiro gol no profissional logo na Libertadores foi especial. Trabalhei muito no dia a dia para realizar esse sonho, e agradeço aos meus companheiros por poder marcar o gol", disse o jogador, após balançar as redes aos 17 minutos do primeiro tempo.

O gol foi também o primeiro do jogador de apenas 21 anos como profissional, o que deve elevar ainda mais a confiança do atleta, titular nos últimos dois jogos do São Paulo. Luan vem aproveitando bem suas oportunidades, conquistando espaço com o técnico Hernán Crespo.

"Nosso grupo tem mostrado força. Todos estão preparados para jogar e isso é muito importante para manter a equipe competitiva", comentou Luan. Também balançaram as redes nesta terça Benítez e Eder, dois dos reforços contratados pelo clube nesta temporada.