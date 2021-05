Luan confia em classificação do Corinthians na Sul-Americana: 'Tudo é possível'

Em boa fase, Luan renasceu no Corinthians e comandou a vitória por 3 a 0 sobre o Sport Huancayo em Lima, no Peru nesta quinta-feira. O triunfo fora de casa deu sobrevida ao time alvinegro na Copa Sul-Americana e faz o meio-campista acreditar em classificação às oitavas, apesar de a situação ainda ser complicada no Grupo E.

"Era um jogo muito importante para a gente, sabíamos que tínhamos que buscar a vitória. Erramos algumas coisas, mas estamos tentando melhorar a cada partida. Saímos com os três pontos, vamos acreditar, tudo é possível", pontuou o jogador, eleito o melhor em campo e autor de dois dos três gols da equipe.

Ele reconheceu que está mais confiante e disse viver um de seus melhores momentos desde que chegou ao Corinthians, no começo do ano passado. "Estou voltando com a confiança, podendo ajuda minha equipe. É um dos meus melhores momentos no Corinthians, fico feliz com isso. É seguir trabalhando para melhorar mais e mais", ressaltou.

Na avaliação de Luan, o esquema com três zagueiros utilizado pelo técnico Vagner Mancini também tem beneficiado o seu estilo de jogo pois facilita a busca por espaço no ataque.

"Não jogo só numa posição, consigo fazer outras posições na frente, me movimentar bastante. Jogar com três zagueiros facilitou minha movimentação, ajuda a abrir mais espaços na frente. Eu estou confiante por poder voltar a jogar bem, marcar gols, isso é importante para mim. Fico feliz de poder ajudar o Corinthians", comentou.

O Corinthians soma quatro pontos e subiu para o segundo lugar do Grupo E, atrás do Peñarol, que lidera a chave com nove. O time paulista visita a equipe uruguaia na próxima quinta-feira, em Montevidéu, e precisa da vitória para seguir vivo no torneio, uma vez que apenas o líder de cada grupo se classifica ao mata-mata.

"A gente perdeu o jogo para o Peñarol (em casa), estamos atrás, mas temos que pensar na gente, em fazer nosso papel bem feito para lá na frente buscar a classificação", salientou Luan.

Antes da Sul-Americana, o Corinthians se despede da fase de grupos do Campeonato Paulista contra o Novorizontino, domingo. A equipe alvinegra já garantiu vaga às quartas e, se for derrotada, vai prejudicar o arquirrival Palmeiras, que disputa com o clube do interior um lugar na próxima fase.