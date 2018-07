Luan confia em título para celebrar seu décimo ano no Vasco Depois de renovar seu contrato com o Vasco e recusar as propostas de outros clubes interessados, Luan se prepara para completar uma década com a camisa cruzmaltina. O primeiro objetivo deste décimo ano no time é o Campeonato Carioca e o jogador não espera nenhum outro resultado que não o título para celebrar este momento tão especial.