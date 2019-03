Luan critica VAR após empate do Atlético-MG: 'Não vai mudar nada'

O árbitro de vídeo (VAR) roubou a cena no empate sem gols entre Boa e Atlético-MG na noite deste sábado, no Estádio Dilzon Melo, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O time alvinegro teve dois gols anulados e a expulsão do volante José Welison com participação do árbitro de vídeo.

Um dos gols anulados havia sido marcado por Luan, que deixou o campo reclamando do uso da tecnologia. "Esse negócio de VAR não vai mudar nada. Já teve várias polêmicas com o próprio VAR. O futebol está perdendo sua essência, sua raiz. Não queremos ganhar roubado, mas só vamos saber se eles estão certos ou errados após o jogo", criticou Luan.

No entanto, outros jogadores atleticanos saíram em defesa do VAR. O goleiro Victor disse que "não se pode reclamar de algo que veio para fazer justiça", enquanto o zagueiro e capitão Réver acredita que a utilização do árbitro de vídeo ainda precisa ser aperfeiçoada.

"É para o bem do futebol. Imagina se fosse ao contrário? Acredito que por ser muito recente ainda precisa melhorar, como a velocidade que chega a informação ao árbitro. Acredito que essa melhoria vai acontecer", opinou Réver.

O jogo de volta da semifinal está marcado para o próximo domingo, às 16 horas, no Mineirão. Antes, na quarta-feira, o Atlético-MG busca os primeiros pontos na Copa Libertadores diante do Zamora-VEN, na Arena Independência, pela terceira rodada do Grupo E.