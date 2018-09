Luan deixa treino do Grêmio e vira dúvida para encarar o Santos

O técnico Renato Gaúcho ganhou mais um problema nesta terça-feira na escalação do Grêmio para o jogo contra o Santos, quinta-feira, às 19h, no estádio do Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Luan deixou a atividade e entrou para a lista de dúvidas do treinador.

Nesta terça-feira, fizeram uma atividade à parte o lateral-direito Léo Moura, os volantes Maicon e Michel, além do centroavante Jael. Esses jogadores serão avaliados no trabalho de quarta-feira para saber se terão condições de jogo. A tendência é que fiquem de fora da viagem para São Paulo, já que no domingo a equipe terá o Gre-Nal, no Beira-Rio, pela 24ª rodada.

Desfalque certo será o lateral-esquerdo Cortez, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, além do zagueiro Kannemann e do atacante Everton, convocados para os amistosos da Argentina e do Brasil.

O zagueiro Bressan, que entrará na vaga de Kannemann, concedeu entrevista nesta terça-feira e falou sobre as chances que terá no time titular. "Procuro ver como um desafio, de melhorar sempre, de estar no meu limite. Nossa equipe se consolidou de uma forma que mantém o nível mesmo quando troca jogadores, e o final de ano exige isso. O Renato vai rodar jogadores e todos precisam estar preparados. Procuro pensar na mesma linha", comentou.

O Grêmio ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, a seis de distância do líder São Paulo. O time tricolor chega para o duelo contra o Santos embalado por uma goleada de 4 a 0 sobre o Botafogo no último domingo.