Luan desabafa e diz que ninguém quer derrubar Cuca no Palmeiras

O zagueiro Luan desabafou após a vitória do Palmeiras por 4 a 2 sobre o São Paulo, domingo, no Allianz Parque. O defensor disse que o resultado positivo servirá para afastar notícias de que o elenco não se dá com a comissão técnica ou a diretoria palmeirense.

“Aqui não tem ninguém de corpo mole, como as pessoas dizem, querendo derrubar Cuca, Mattos ou presidente. Somos muito amigos aqui dentro. Às vezes as coisas não acontecem e as pessoas procuram problema. Acredito que resultado alimenta ambiente, só ganhando que afastamos essas coisas daqui”, disse o zagueiro.

Luan ainda destacou que a felicidade pelo bom resultado, mas alertou para a necessidade de melhorar a atuação para as próximas partidas. “Os jogadores que chegaram querem mostrar trabalho, os que estão aqui também querem permanecer jogando bem. O Palmeiras é a maior equipe do Brasil e todo mundo quer estar aqui. Estamos felizes por ganhar o jogo, mas sabemos que precisa melhorar muito tempo para buscar os objetivos na competição”, destacou.

O jogador espera que a equipe saiba lidar com o bom resultado e não se empolgue por ter derrotado um rival. “Estamos felizes, mas foi só um jogo. Precisamos trabalhar mais. Uma coisa que falamos é que quando perde ninguém é tão ruim como as pessoas falam e quando ganha não é tão bom como todo mundo diz. É manter os pés no chão”, pediu.

O elenco do Palmeiras folga segunda e terça-feira e volta aos treinamentos na quarta-feira. O time enfrenta o Atlético-MG, em Minas, no dia 9 de setembro.