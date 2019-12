Luan desconversa sobre interesse do Corinthians: 'Não sei de nada'

O atacante Luan falou pela primeira vez publicamente sobre o interesse do Corinthians em sua contratação. Com futuro incerto no Grêmio, o jogador deixou a negociação durante a janela de transferências nas mãos de seus agentes.

LEIA TAMBÉM > Pedro Henrique volta ao Corinthians e Camacho tem futuro incerto

"É sempre bom ver grandes clubes interessados no meu futebol, em me contratar. Isso é prova da minha capacidade, do que eu posso fazer. Claro que eu fico feliz, mas por enquanto sou jogador do Grêmio. Não sei de nada, deixo para o meu empresário e direção do Grêmio cuidarem disso”, comentou em entrevista ao SporTV.

Luan esteve na partida amistosa do "Sheik e Amigos contra a Fome". No Grêmio, ele teve uma temporada de altos e baixos e tem contrato até o final de 2020 com o clube gaúcho, com multa estipulada em 18 milhões de euros (R$ 82 milhões). A partir de julho ele fica livre para assinar pré-contrato sem custos para outra equipe.

O Grêmio estaria disposto a ceder por empréstimo, mas o jogador tem salário acima do teto que o Corinthians pode pagar - cerca de R$ 500 mil. A transação também poderia envolver jogadores do time alvinegro. Luan também negou que o fato de torcer para o Corinthians na infância não influenciará na negociação.

"Primeiramente, para mim, vem o respeito. O fato de eu ter torcido para o Corinthians... todos na infância tem um time. O respeito que eu tenho pelo Grêmio e pela torcida vale muito mais do que apenas torcer. Claro que sempre tive um carinho pelo Corinthians, que era meu time de infância, nunca neguei. Sempre que entrei em campo com a camisa do Grêmio procurei representar, retribuir da melhor maneira possível.

NEGOCIAÇÃO POR MICHAEL

Também no amistoso promovido por Emerson Sheik, o presidente Andrés Sanchez comentou a possível contratação do atacante Michael, destaque do Goiás no Campeonato Brasileiro. "É um grande jogador, interessa, mas não é só a vontade de ele vir e de a gente querer. Negociação no futebol está difícil. Já tem (papo), é público, nos interessa. Mas futebol está complicado, está caríssimo, não vamos fazer loucuras não. Mas ele quer vir, a gente quer que ele venha, mas existe um monte de detalhes a resolver ainda", disse o mandatário.

O Goiás pede 5 milhões de euros (R$ 22 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Corinthians tenta reduzir esse valor e ainda incluir atletas que não estão sendo aproveitados em seu elenco na negociação.